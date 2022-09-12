Наставник "сине-желтых" Александр Петраков не сможет рассчитывать на еще одного голкипера.

Вратарь Колоса Евгений Волынец, получивший приглашение в национальную команду вместо кипера Динамо Георгия Бущана, не выйдет против Шотландии.

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По сообщению Динамомании, 29-летнему дебютанту "сине-желтых" не успевают оформить британскую визу. При этом футболист останется в лагере сборной и будет готовиться к следующему матчу Лиги наций.

Напомним, 21 сентября сборная Украины встретится с Шотландией, 24-го – сыграет с Арменией и 27-го – снова с Шотландией. Сейчас "сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.

К слову, Волынец в текущем сезоне демонстрирует феноменальную стабильность – именно его команда сейчас идет первой в турнирной таблице УПЛ, а Евгений в четырех матчах пропустил всего один гол.

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