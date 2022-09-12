Уже этой осенью состоится премьера фильма украинского режиссера-документалиста Владимира Мулы – "Нация футбола". Выход картины в свет планировался весной 2022 года, ведь именно 29 апреля 2022 исполнилось 30 лет с даты проведения первого в новейшей истории Украины матча национальной команды. Однако из-за начала полномасштабной агрессии России премьеру фильма пришлось перенести.

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"Нация футбола" – это рассказ от первых лиц о становлении сборной Украины, который как-будто повторяет траекторию становления нашего государства – от скромного начала, полного игнорирования и безверия – до первых побед и впечатляющих результатов. Участие в проекте приняли Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Юрий Калитвинцев, Владислав Ващук, Алексей Михайличенко, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Воробей, Артем Милевский, Дмитрий Михайленко, Вячеслав Шевчук, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Кроме того, создатели фильма получили беспрецедентный доступ к эксклюзивным материалам, отснятым за кулисами матчей, а также архивным пленкам и записям. Интересно, что автором сценария стал Николай Васильков – бывший пресс-атташе главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко. Саундтреком к фильму стала композиция группы "Скай" – "До конца".

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