Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков не зможе розраховувати на ще одного голкіпера.

Воротар Колоса Євген Волинець, який отримав запрошення у національну команду замість кіпера Динамо Георгія Бущана, не вийде проти Шотландії.

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За повідомленням Динамоманії, 29-річному дебютанту "синьо-жовтих" не встигають оформити британську візу. Попри це, футболіст залишиться у таборі збірної і готуватиметься до наступного матчу Ліги націй.

Нагадаємо, 21 вересня збірна України зустрінеться з Шотландією, 24-го – зіграє з Вірменією і 27-го – знову з Шотландією. Наразі "синьо-жовті" з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

До слова, Волинець у поточному сезоні демонструє феноменальну стабільність – саме його команда нині йде першою у турнірній таблиці УПЛ, а Євген у чотирьох матчах пропустив лише один гол.

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