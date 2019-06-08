Волынь – Карпаты: прямая трансляция решающего матча плей-офф чемпионата УПЛ

Волынь принимает Карпаты в рамках ответного матча плей-офф чемпионата Украины. Прямую онлайн-видеотрансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Волынь – Карпаты начнется в 19:00 на стадиона Авангард в Луцке. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Волынь – Карпаты: анонс матча плей-офф чемпионата УПЛ

По итогам этого поединка определится команда, которая в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге. Первый поединок состоялся 4 июня во Львове и завершился нулевой ничьей.

Волынь – Карпаты: стартовые составы команд

Волынь: Недилько, Симинин, Болденков, Неплях, Цюпа, Курко, Хагназари, Бартулович, Кожанов, Климец, Волошинович

Карпаты: Кучинский, Мирошниченко, Федецкий, Ковтун, Мегремич, Кльоц, Ди Франко, Онгла, Мякушко, Гуцуляк, Понде

Волынь – Карпаты: прямая трансляция матча