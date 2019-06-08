Волинь – Карпати: пряма трансляція вирішального матчу плей-офф чемпіонату УПЛ

Волинь приймає Карпати в рамках матчу-відповіді плей-офф чемпіонату України. Пряму онлайн-відеотрансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч Волинь – Карпати розпочнеться о 19:00 на стадіону Авангард у Луцьку. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Волинь – Карпати: анонс матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ

За підсумками цього поєдинку визначиться команда, яка в наступному сезоні гратиме у Прем'єр-лізі. Перший поєдинок відбувся 4 червня у Львові та завершився нульовою нічиєю.

Волинь – Карпати: стартові склади команд

Волинь: Неділько, Сімінін, Болденков, Неплях, Цюпа, Курко, Хагназарі, Бартуловіч, Кожанов, Климець, Волошинович

Карпати: Кучинський, Мірошніченко, Федецький, Ковтун, Мегреміч, Кльоц, Ді Франко, Онгла, Мякушко, Гуцуляк, Понде

Волинь – Карпати: пряма трансляція матчу