toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - СЕРБІЯ ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Волинь – Карпати: пряма трансляція вирішального матчу плей-офф чемпіонату УПЛ

18:50 1395 Читать на русском
Волинь – Карпати: пряма трансляція вирішального матчу плей-офф чемпіонату УПЛ
Волинь – Карпати: пряма трансляція матчу плей-офф чемпіонату УПЛ

Волинь приймає Карпати в рамках матчу-відповіді плей-офф чемпіонату України. Пряму онлайн-відеотрансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Волинь – Карпати розпочнеться о 19:00 на стадіону Авангард у Луцьку. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Волинь – Карпати: анонс матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ

За підсумками цього поєдинку визначиться команда, яка в наступному сезоні гратиме у Прем'єр-лізі. Перший поєдинок відбувся 4 червня у Львові та завершився нульовою нічиєю.

Волинь – Карпати: стартові склади команд

Волинь: Неділько, Сімінін, Болденков, Неплях, Цюпа, Курко, Хагназарі, Бартуловіч, Кожанов, Климець, Волошинович

Карпати: Кучинський, Мірошніченко, Федецький, Ковтун, Мегреміч, Кльоц, Ді Франко, Онгла, Мякушко, Гуцуляк, Понде

Волинь – Карпати: пряма трансляція матчу

blog_ava
"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортера
13:10
13524
Теги
Головне Волинь Волинь УПЛ Відеоновини Волинь - Карпати Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
25
хв
Білорусь
21:45
Німеччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук