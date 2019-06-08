Волынь – Карпаты: анонс ответного матча плей-офф чемпионата УПЛ

Волынь принимает Карпаты в рамках ответного матча плей-офф чемпионата УПЛ. Анонс и прогноз на поединок читайте на "Футбол 24".

Галицко-Волынское дерби в решающей битве за УПЛ, с одной стороны, радует градусом и интригой противостояния, но с другой – заставляет взгрустнуть. Либо Карпаты, либо Волынь не будут играть в элите в следующем сезоне, что в любом случае является существенной потерей для отечественного чемпионата. Тем не менее, команды сами виноваты в своих бедах: "львам" весной нужно было побеждать аутсайдеров раньше, нежели в последнем туре, а руководству "крестоносцев" следует научиться платить старые долги и не влезать в странные истории – клуб, например, подозревают в участии в договорных матчах .

Тлумак: Карпаты и Волынь заслуживают играть в УПЛ

Первая встреча между этими командами состоялась при десятитысячной львовской публике, собравшейся на стадионе "Украина". Матч получился неплохим в плане динамики и создания моментов – игроки Карпат больше держали мяч и чаще били по воротам (12:7), однако футболисты Волыни стреляли точнее (3:4 по ударам в створ). "Зелёно-белые", действуя первым номером, пропустили кучу контратак с классным завершением в первой половине дебютного тайма, однако затем перехватили инициативу – впрочем, уровень остроты их моментов несколько уступал тем, которые создали лучане. В целом же поединок был ничейным, хотя отсутствие голов в нём разочаровало – соперники наиграли хотя бы на 1:1.

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Сильной стороной Карпат, продемонстрированной в дерби, стала культура работы с мячом. Команда укомплектована латиноамериканцами, Гуцуляк играл в Испании, а центрхав Онгла умудрился заинтересовать Динамо и европейские клубы – очень уж здорово он видит поле и пасует. Вообще, по кадровому подбору "львы" являются одним из самых интересных коллективов Украины, ведь здесь есть исполнители на любой вкус. Минус, однако, кроется в хрупкой обороне и физической готовности – главный тренер Александр Чижевский в послематчевом интервью жаловался на усталость футболистов и выразил надежду, что защитники сами не привезут себе гол. Кроме того, львовянам не хватает мысли на футбольном поле, что сказывается на развитии атак.

Волынь во Львове продемонстрировала качественную игру вторым номером. У Андрея Тлумака под такой стиль подходят несколько интересных футболистов, которые умеют отдать длинную передачу (даже внешней стороной стопы) или быстро вылететь в контру, завершив её сильным ударом. Особенно выделялись иранец Сиаваш Хагназари и экс-карпатовец Денис Кожанов, а также Ростислав Волошинович. Это трио в первой половине первого тайма раз за разом карало львовян за мелкие ошибки, однако реализация созданных таким образом моментов подкачала.

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С физикой же у лучан всё в порядке, но им не хватает тактической разноплановости. После мощного отрезка, когда Карпаты могли сгореть на глазах собственных болельщиков, "зелёно-белые" подстроились к игре соперника – как следствие, интересные моменты у Волыни появились только в конце встречи.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Волынь и Карпаты провели между собой 32 матча во всех турнирах. 15 из них выиграли львовяне, 12 раз победу праздновала Волынь, а еще пять встреч были сведены к ничьей.

2. Волынь на своём поле 15 раз принимала Карпаты, 6 раз отпраздновав победу и 5 раз проиграв. Ещё в четырех случаях команды победителя не выявили – это 90% от всех ничьих в дерби.

3. В пяти последних встречах против Карпат футболисты Волыни ни разу не выиграли, трижды проиграв и дважды расписав ничью. Счёт за этот период – 5:2 в пользу "львов".

4. Общий счёт противостояния в Галицко-Волынском дерби – 31:27 в пользу "зелёно-белых".

5. Волынь возглавляет экс-голкипер Карпат Андрей Тлумак, его ассистентами являются бывшие "львы" Андрей Сапуга и Богдан Марчук, а в составе их команды выступают пять экс-футболистов "зелёно-белых" – Младен Бартулович, Денис Кожанов, Богдан Когут, Игорь Карпенко и Евгений Неплях. Вместе с тем, наставник Карпат Александр Чижевский родился в Луцке, а капитан Артем Федецкий является воспитанником Волыни.

Кадровая ситуация

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У Карпат никаких проблем с составом, по сравнению с первым поединком, не появилось – Уильям Де Камарго всё так же травмирован, а Папа Гуйе помахал ручкой из-за разногласий с руководством клуба. У Волыни также ничего критичного, но стоит отметить травму защитника Михи Горопевшека. Кроме того, за лучан из-за условий аренды не сможет сыграть форвард Игорь Карпенко – зато с дисквалификации вернулся Сергей Петько. Определённые вопросы могут быть по участию Артура Западни, получившегоповреждение на 24-й минуте поединка во Львове. Насколько он готов к ответному матчу – пока неизвестно.

Ориентировочные составы на матч Волынь – Карпаты

Волынь: Недилько – Симинин, Болденков, Неплях, Цюпа – Курко, Бартулович – Хагназари, Климец, Волошинович – Кожанов

Карпаты: Кучинский – Федецкий, Ковтун, Нестеров, Мегремич – Ди Франко, Клёц, Онгла, Мякушко – Понде, Гуцуляк

Прогноз Футбол 24 – 1:1, победа одной из команд в серии пенальти

Гадать на результат такого матча очень трудно – даже букмекеры не видят чёткого фаворита, выставив на оба клуба очень близкие коэффициенты. Поединок во Львове показал, что команды абсолютно равны, а моментов было достаточно для того, чтобы надеяться на голы в Луцке. При этом очевидно, что форсировать события никто не станет; футболисты будут играть очень осторожно, ведь цена ошибки огромна. Именно поэтому вполне вероятной кажется результативная ничья в основное время.

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Карпатам не хватает функциональной готовности – даже с Ингульцом "львы" плохо выглядели в экстра-тайме, хотя и дотерпели до пенальти. Волынь хороша ​​в физическом плане, однако выдержать 120 минут в последнем матче сезона нелегко даже лучанам. Именно поэтому можно ожидать, что команды сосредоточатся на обороне добытого результата, дотянув до серии пенальти. Там может произойти что угодно – львовяне в четвертьфинале Кубка пробивали "11-метровые" просто бездарно, но на хозяев будет оказано фантастическое давление. Делать прогноз относительно победителей в лотерее нет смысла, так что если до неё дойдет, то всех рассудит Фортуна.