Карпаты разошлись миром с Волынью в первом матче плей-офф УПЛ

Львовские Карпаты и луцкая Волынь не выявили сильнейшего в матче плей-офф за место в Премьер-лиге. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Активнее поединок начали львовяне. Подопечные Александра Чижевского в дебютные минуты захватили инициативу, а с помощью высокого прессинга не давали возможности гостям выйти из собственной половины поля. Однако, выдержав стартовый натиск Карпат, волыняне решили доказать, что не станут легкой добычей для представителя УПЛ.

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С 10-й минуты ситуация на стадионе Украина изменилась кардинально. Сначала Хагназари после обрезки Клёца ворвался в штрафную Карпат и пробил, однако Федецкий в подкате заблокировал удар. Тут же иранец пытался забить вторым темпом, но упал в борьбе с защитником – арбитр поставить пенальти не решился.

В следующей атаке Волыни тот же Хагназари классно приложился издали – Кучинский с трудом парировал мяч. А дальше после розыгрыша углового опасно пробивал экс-львовянин Кожанов, но кипер "львов" с ударом Дениса справился. Минуту спустя должен был забивать Волошинович, но его выстрел прошел над перекладиной.

А на 17-й минуте "крестоносцы" создали свой самый опасный момент. Это Бартулович с собственной половины поля внешней стороной стопы забросил мяч за спину Федецкому (Артем ошибся и проспал рывок соперника), Волошинович подхватил, ворвался в штрафную и откинул направо на Кожанова, но его удар прошел рядом со штангой.

Такая активность гостей откровенно шокировала игроков Карпат. Минут десять "львам" понадобилось для того, чтобы прийти в себя. Однако, ответ галичан вышел солидным: Онгла и Ди Франко прорвались в штрафную Волыни и вывели на ударную позицию Понде, но тот метров с 13-ти не попал в правую девятку!

Завершали тайм команды преимущественно затяжными позиционными атаками без особых обострений. Нарушил относительное спокойствие на поле лишь Клёц, неожиданно пробивший на 39-й минуте со средней дистанции – рядом со штангой.

Зато начало второй половины игры прошел под маркой Понде. Португалец сначала откликнулся на прострел с правого фланга, но пробил над перекладиной. А потом Кристиан головой замыкал навес от той же бровки – выше ворот.

В свою очередь Волынь перестала без лишней надобности "лезть" вперед. Очевидно, ребят Андрея Тлумака "нули" на табло в выездном поединке вполне устраивали. Отказавшись от своих атак, волыняне, однако, не дали особо разгуляться сопернику. Да, Карпаты больше контролировали мяч, но особого напряжения у ворот Недилько львовянам создать не удавалось.

В такой ситуации могли выручить стандарты. На 68-й минуте эту идею попытался реализовать Гуцуляк. Но удар Алексея во вратарский угол со свободного перед полукругом штрафной зоны прошел возле стойки. Еще через несколько минут успешным мог оказаться угловой "зелено-белых", но Недилько отбил удар Мякушко вторым темпом.

Уже под занавес матча Сергей Мякушко получил возможность подтвердить свое реноме короля штрафных. Львовяне заработали перспективный штрафной на удобном для хавбека расстоянии, однако воспитанник Оболони попал в стенку – мяч отскочил к Федецкому, но и тот с дальней дистанции пробил в руки голкипера Волыни. За это уже на 90-й минуте Карпаты должен был наказывать Кожанов. Он убежал с центра поля на свидание с Кучинским и бил в ближний угол, но вратарь хозяев сумел парировать выстрел Дениса.

Итак, 0:0 во Львове, и команды решат, кому из них играть в Премьер-лиге в следующем сезоне уже в Луцке. Ответный матч состоится 8 июня.