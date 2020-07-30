Вольфсбург провів спаринг з Лейпцигом перед виїздом в Україну – у "вовків" є дуже проблемна позиція

Німецький клуб перевірив свої сили в товариському матчі з РБ Лейпциг, готуючись до 1/8 фіналу Ліги Європи, де доведеться зіграти в Києві проти Шахтаря.

Контрольний матч

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Штеффен, 70 (пен) – Шик, 72 (пен)

Вольфсбург через тиждень зустрінеться з Шахтарем в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Бундесліга фінішувала місяць тому, відтак "вовки" тривалий час перебували без ігрового тонусу. Контрольний матч провести все ж вдалося – сьогодні Вольфсбург зіграв проти Лейпцига (готується до відновлення Ліги чемпіонів) на тренувальному полі "биків" у Саксонії.

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Суперники видали рівний спаринг без великої кількості моментів. Заважала 30-градусна спека. У другому таймі команди обмінялися голами з пенальті: за Вольфсбург забив Ренато Штеффен, а в складі РБ Лейпциг відзначився Патрік Шик. Матч завершився нічиєю.

На грі не було ні вболівальників, ні журналістів. Зберігалася конфіденційність. І якщо Лейпциг хоча б розсекретив учасників зустрічі, то Вольфсбург вирішив не оприлюднювати склад.

"Я дуже задоволений, як зіграла команда. Ми виглядали добре, зважаючи на те, що тренуємося лише 5 днів. Футболісти чудово себе проявили, хоча результат і не ідеальний. Також важливо, що ніхто не травмувався. Наступні 6 днів ми використаємо для підготовки до Шахтаря та постараємося підійти до гри свіжими", – сказав наставник Вольфсбурга Олівер Гласнер.

У Вольфсбурга є серйозні кадрові проблеми в обороні – недоступні майже всі, хто може закрити правий фланг. Кевін Мбабу повернувся з відпустки з коронавірусом, у Вільяма важка травма, Ренато Штеффен перебрав жовтих карток. Єдиний варіант – номінальний центрбек Марсель Тіссеран, якому буде вкрай складно закрити Тайсона. Також тренерський штаб не зможе випустити проти Шахтаря екс-динамівця Адміра Мехмеді, Ігнасіо Камачо та Пауло Отавіо.

"Це дуже специфічна підготовка. В нас було не звичні 8 тижнів, а лише 12 днів, щоб набрати форму. Наша головна мета – потрапити у фінальний турнір Ліги Європи", – зізнається Олівер Гласнер.

Шахтар зіграє з Вольфсбургом 5 серпня в Києві. Перший матч 1/8 фіналу завершився виїзною перемогою "гірників" – 1:2. Якщо чемпіон України пройде Вольфсбург, то потрапить у фінальну частину Ліги Європи, яка відбудеться в Німеччині у форматі одноматчевих протистоянь.

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