Шахтер – Вольфсбург: соперник "горняков" сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги Европы

Мбабу стал единственным игроком Вольфсбурга, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "волков".
Шахтер – Вольфсбург: "горняки" проведут спарринг перед матчем Лиги Европы
Отмечается, что у защитника отсутствуют симптомы болезни, а все остальные его одноклубники сдали отрицательные тесты на COVID-19. Напомним, что матч 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера запланирован на 5 августа.
К слову, Мбабу провел в текущем сезоне 27 поединков в составе Вольфсбурга, забив 3 гола и 3 ассиста.
Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут