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Шахтер – Вольфсбург: соперник "горняков" сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги Европы

19:48 - Читати українською
Шахтер – Вольфсбург: соперник "горняков" сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги Европы
Кевин Мбабу / Bild

Защитник Вольфсбурга Кевин Мбабу получил неутешительные новости перед ответным матчем с Шахтером в рамках 1/8 Лиги Европы.

 

Мбабу стал единственным игроком Вольфсбурга, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "волков".

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Отмечается, что у защитника отсутствуют симптомы болезни, а все остальные его одноклубники сдали отрицательные тесты на COVID-19. Напомним, что матч 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера запланирован на 5 августа.

К слову, Мбабу провел в текущем сезоне 27 поединков в составе Вольфсбурга, забив 3 гола и 3 ассиста.

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Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Кевин Кевин Мбабу коронавирус Шахтер - Вольфсбург
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