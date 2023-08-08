"Шпоры" на своем официальном сайте сообщили о переходе 22-летнего нидерландского футболиста. Мики ван де Вен подписал соглашение с Тоттенхэмом на шесть сезонов – до 2029 года. Защитник будет выступать под 37 номером.

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Английский клуб не разгласил о финансовых деталях сделки с Вольфсбургом. Ранее была информация, что Тоттенхэм заплатит немецкому клубу 50 миллионов евро за центрального защитника.

Мики ван де Вен выступал за Вольфсбург два сезона. В его активе один гол и три результативные передачи в 41 матче. В прошлом сезоне нидерландский защитник стал одним из открытий Бундеслиги.

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