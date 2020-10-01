Новичком "волков" стал правый защитник Майнца Боте Баку, информирует официальный Twitter клуба.

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22-летний игрок имеет два паспорта – конголезский и немецкий. Баку воспитывался в структуре Майнца, а за первую команду "карнавальщиков" дебютировал в 2018-м. Прошлый сезон стал для Боте настоящим прорывом – один гол и 3 ассиста в 30 матчах.

Напомним, что Вольфсбург выбил черниговскую Десну с текущего розыгрыша Лиги Европы. В Бундеслиге "волки" начали с двух очков в двух турах.

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