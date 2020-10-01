Новачком "вовків" став правий захисник Майнца Боте Баку, інформує офіційний Twitter клубу.

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22-річний гравець має два паспорти – конголезький та німецький. Баку виховувався у структурі Майнца, а за першу команду "карнавальників" дебютував у 2018-му. Минулий сезон став для Боте справжнім проривом – один гол та 3 асисти у 30 матчах.

Нагадаємо, що Вольфсбург вибив чернігівську Десну з поточного розіграшу Ліги Європи. У Бундеслізі "вовки" розпочали з двох очок у двох турах.

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