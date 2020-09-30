Франкфуртский Айнтрахт и Шальке из Гельзенкирхена решили обновить вратарские линии, обменяв Маркуса Шуберта на Фредерика Реннова соответственно.

"Кобальтовые" после неудачного старта сезона обменяли молодого немца на опытного датчанина. О сделке сообщили официальные сайты клубов.

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Шуберт и Реннов будут выступать за новые команды на правах аренды. После завершения сезона 2020/21 оба киперы должны вернуться в предыдущие коллективы. Датчанин Реннов имеет еще 2 года по контракту с "орлами", в свою очередь Шуберт с Шальке до лета 2023-го.

В прошлом сезоне скандинав сыграл 15 матчей во всех турнирах (2 "сухие"), а в активе немецкого вратаря 10 поединков в различных соревнованиях (тоже 2 на "ноль").

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