"Волки" только два дня были без главного тренера после отставки Марка ван Боммеля.

Флориан Кофельдт теперь тренирует Вольфсбург, сообщает пресс-служба клуба. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Вольфсбург объявил об отставке ван Боммеля

39-летний немец на посту заменит Марка ван Боммеля, команда которого завоевала одно очко в 5 последних матчах Бундеслиги. Кофельдт в своей тренерской карьере имеет опыт работы только в Вердере, где был как помощником в молодежных командах, так и наставником главной.

Отметим, что Вольфсбург с 13 очками расположился на 9 строчке чемпионата Германии. В Лиге чемпионов "волки" набрали 2 пункта после 3 сыгранных туров.

Контракт до 2023 года: Флориан Кохфельдт - новый тренер VfL. Добро пожаловать в волки, тренер! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/ApQGPrW7uE - VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 26 октября 2021 г.