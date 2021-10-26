Вольфсбург назначил Кофельдта новым наставником
"Волки" только два дня были без главного тренера после отставки Марка ван Боммеля.
Флориан Кофельдт теперь тренирует Вольфсбург, сообщает пресс-служба клуба. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Вольфсбург объявил об отставке ван Боммеля
39-летний немец на посту заменит Марка ван Боммеля, команда которого завоевала одно очко в 5 последних матчах Бундеслиги. Кофельдт в своей тренерской карьере имеет опыт работы только в Вердере, где был как помощником в молодежных командах, так и наставником главной.
Отметим, что Вольфсбург с 13 очками расположился на 9 строчке чемпионата Германии. В Лиге чемпионов "волки" набрали 2 пункта после 3 сыгранных туров.
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