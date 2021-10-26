"Вовки" лише два дні залишалась без головного тренера після відставки Марка ван Боммеля.

Флоріан Кофельдт відтепер тренувати Вольфсбург, повідомляє прес-служба клубу. Його контракт розрахований до літа 2023 року.

Вольфсбург оголосив про відставку ван Боммеля

39-річний німець на посту замінить Марка ван Боммеля, команда якого здобула одне очко в 5 останніх матчах Бундесліги. Кофельдт у своїй тренерській кар'єрі має досвід роботи лише у Вердері, де був як помічником у молодіжних командах, так і наставником головної.

Відзначимо, що Вольфсбург з 13-ма очками розташувався на 9 сходинці чемпіонату Німеччини. У Лізі чемпіонів "вовки" набрали 2 пункти після 3 зіграних турів.

Vertrag bis 2023: Florian Kohfeldt ist neuer Trainer des VfL. Herzlich willkommen bei den Wölfen, Coach! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/ApQGPrW7uE — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 26, 2021

Штутгарт врятував нічию з Уніоном, Бохум переграв Айнтрахт, Кельн завдяки дублю Модеста оформив камбек з Байєром