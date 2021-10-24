Вольфсбург в своем твиттере объявил о разрыве контракт с Марком ван Боммелем. Причиной стали неутешительные результаты команды – одно очко в 5 последних матчах Бундеслиги.

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Напомним, ван Боммель в должности коуча Вольфсбурга заменил Оливера Гласнера. До этого нидерландец работал ассистентом своего тестя Берта ван Марвейка в сборной ОАЭ.

Отметим, что Вольфсбург с 13 очками расположился на 9 строчке в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов "волки" набрали 2 пункта после 3 сыгранных туров.

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