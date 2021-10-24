Германия, Бундеслига, 9-й тур

Кельн – Байер – 2:2

Голы: Модест, 63, 82 – Шик, 16, Беллараби, 17

Штутгарт – Унион – начало матча в 18:30

Бохум – Айнтрахт – начало матча в 20:30

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В первом матче дня сошлись Кельн и Байер. "Фармацевты" в первом тайме в течение двух минут создали себе комфортное преимущество. Сначала Патрик Шик результативно пробил впритирку с правой штангой, а через мгновение Беллараби удачно сыграл на добивании. Йонас Хектор в середине тайма мог один гол отквитать, но на его мощный удар в правый угол ворот вовремя среагировал Лукаш Градецки, выбив сферу на угловой.

После перерыва Антони Модест полностью перевернул игру с ног на голову. Сначала французский форвард в середине второй сорокапятиминутки попал в левый угол и сократил отставание, а за восемь минут до окончания основного времени шокировал гостей вторым голом. Ничья принесла Байеру 17 очков и оставила на четвертой строчке турнирной таблицы, Кельн набрал 13 пунктов и поднялся на восьмую ступень.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ