Вольфсбург могут наказать за возвращение к тренировкам – соперником Шахтера заинтересовалась местная прокуратура

Руководство Вольфсбурга решило пренебречь правилами карантина.

Две недели назад игроки "волков" вернулись к тренировкам. Занятия проводились небольшими группами, чтобы не подвергать футболистов опасности.

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Однако, несмотря на такие меры, на клуб поступила жалоба в местную прокуратуру, сообщает Kicker. Правоохранительные органы сразу начали расследование по факту нарушения карантинных ограничений.

Напомним, Вольфсбург противостоит Шахтеру в 1/8 финала Лиги Европы, в первой встрече "горняки" победили немцев (1:2).

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