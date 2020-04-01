Вольфсбург получил наказание от УЕФА – соперника Шахтера подставили собственные болельщики

Немецкий Вольфсбург вынужден заплатить штраф за поведение своих болельщиков.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "волков" за нарушение порядка их болельщиками во время матча 1/16 финала Лиги Европы Мальме – Вольфсбург (0:3).

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Сторонники немецкого клуба бросали на поле посторонние предметы, устроили беспорядки на трибунах и использовали пиротехнику. Общая сумма штрафа, которую Вольфсбург должен оплатить в течение 90 дней с момента принятия решения, составила почти 50 тысяч евро.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург стал соперником Шахтера. В первом поединке этого противостояния "горняки" на выезде переиграли "волков" со счетом 2:1. Ответный матч еще не сыгран из-за пандемии коронавируса.

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