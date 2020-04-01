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Вольфсбург получил наказание от УЕФА – соперника Шахтера подставили собственные болельщики

19:06 43 Читати українською
Вольфсбург получил наказание от УЕФА – соперника Шахтера подставили собственные болельщики
ФК Вольфсбург

Немецкий Вольфсбург вынужден заплатить штраф за поведение своих болельщиков.

 
Йосип Брекало 42’
Янник Герхарт 66’
Жоао Виктор 70’
42’ Йосип Брекало
66’ Янник Герхарт
70’ Жоао Виктор

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "волков" за нарушение порядка их болельщиками во время матча 1/16 финала Лиги Европы Мальме – Вольфсбург (0:3).

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Сторонники немецкого клуба бросали на поле посторонние предметы, устроили беспорядки на трибунах и использовали пиротехнику. Общая сумма штрафа, которую Вольфсбург должен оплатить в течение 90 дней с момента принятия решения, составила почти 50 тысяч евро.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург стал соперником Шахтера. В первом поединке этого противостояния "горняки" на выезде переиграли "волков" со счетом 2:1. Ответный матч еще не сыгран из-за пандемии коронавируса.

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Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы УЕФА Мальме - Вольфсбург
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