Шахтер – Вольфсбург: дончане определились с местом проведения решающего поединка 1/8 финала Лиги Европы

Украина — 15:39 4500
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Голкипер Ворсклы заинтересовал лидера чемпионата Польши – в герое Кубка Украины видят усиление перед ЛЧ
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"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах УкраїниИнтервью — 15:10 4080
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Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперниковЛига Европы — 14:34 11333
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Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финалаЛига Европы — 14:23 16425
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УАФ просила у Шахтера финансовую помощь на сумму 300 тысяч гривенУкраина — 13:41 1169