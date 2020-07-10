Шахтер – Вольфсбург: дончане определились с местом проведения решающего поединка 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер сообщил подробности о месте и точном времени проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Поединок с немецким клубом будет принимать НСК Олимпийский, информирует официальный сайт "горняков".

Каштру осторожно прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

Начало встречи 5 августа, в 19:55 по Киеву. Зрителей на трибунах ожидаемо не будет. Напомним, в текущем сезоне все свои предыдущие матчи еврокубков Шахтер проводил на харьковском ОСК Металлист.

К слову, первый матч 1/8 финала в Германии завершился победой команды Луиша Каштру со счетом 2:1.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников