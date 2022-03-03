Одним из первых кандидатов на выход считается вингер Давид Нерес, информирует Jornal O Dia.

Дентиньо официально нашел новый клуб после ухода из Шахтера

Только в январе Шахтер приобрел игрока Аякса за 12 млн евро, но тот не успел провести ни секунды в официальных матчах. "Горняки" попытаются отбить свои вложения. Нересом якобы интересуются Фламенго и Сан-Паулу, но эти клубы и близко не смогут предложить 12 млн евро.

Напомним, все легионеры Шахтера покинули Украину и ожидают дальнейших вариантов продолжения карьеры.

Россия напала на Украину: УЕФА карает Беларусь, наши женщины могут заменить россиянок на Евро, подарок для Польши (LIVE)