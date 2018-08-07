Война Реал – Интер из-за Модрича: Миятович в роли предателя Мадрида и день "Х" для лучшего игрока ЧМ-2018

Лука Модрич спровоцировал настоящие распри между Реалом, легендой клуба Предрагом Миятовичем и миланским Интером. Сегодня – день "Х" в деле хорвата.

"Модрич не покинет Реал, пока кто-то не выплатит его клаусулу, которая составляет 750 млн евро", – отреагировал Флорентино Перес на слухи о возможном уходе хорвата. В Мадриде надеялись, что жесткая позиция клуба позволит заблокировать трансфер очередной звезды, однако агенты плеймейкера Владо Лемич и Предраг Миятович продолжают вести закулисные игры. Последнего в Мадриде уже окрестили предателем, информирует El Mundo.

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Руководство Реала не понимает, почему Миятович, представитель лучшего игрока последнего Мундиаля, подло пытается дестабилизировать клуб. Но еще больше Перес удивлен позицией Модрича, который все это время хранит молчание. Флорентино считает, что хорват специально позволяет своим агентам раскачивать ситуацию несмотря на обещание остаться на Бернабеу.

Особенно Мадрид не довольным действиями Миятовича, который был послом королевского клуба на последних финалах Лиги чемпионов. Легенда "бланкос" и спортивный директор времен Рамона Кальдерона теперь предстает в роли предателя в глазах Переса. Президент прекрасно понимает, что знаменитый черногорец гонится за приличными комиссионными, но переговоры с Интером без ведома мадридцев воспринимаются на "Конча Эспина", как нож в спину.

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Перес считает, что Миятович и Лемич сначала должны были обсудить предложение Интера с Реалом и только после этого начинать или прекращать любые движения в направлении возможного трансфера лидера "бланкос".

Сегодня Модрич возвращается в Вальдебебас. На Мадрид ожидает некий момент истины, когда все маски будут сняты. Хорват должен лично поговорить с Пересом и Лопетеги, прояснив ситуацию вокруг своего будущего. Впрочем Реал уже выстроил стратегию своих дальнейших действий.

Если Интер таки приобретет Модрича, то Реал обжалует трансфер в УЕФА на предмет нарушения правил финансового фэйр-плей. "Сливочные" убеждены, что миланский клуб не может себе позволить как переход хорвата, так и его 40-миллионную зарплату за 4 года. Руководство Реала считает, что Интер использует ресурсы крупных компаний своих китайских владельцев. По аналогичной схеме ПСЖ ранее оформил трансфер Неймара, хотя УЕФА, похоже, не хотел, или не смог доказать, что французы использовали вливания из Катара.

Реал обещает Интеру настоящую войну, если Модрич таки окажется на Джузеппе Меацца. Предотвратить ее может только сам хорват, для которого наступил день "Х". Сейчас мыслями он находится на Апеннинах, где сможет обеспечить себе беззаботную старость. Впрочем возможное предложение Реала относительно нового контракта способно перевернуть ситуацию с ног на голову.