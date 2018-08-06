Интер предлагает Модричу контракт с китайцами в 37: Реал нашел 3-х кандидатов на замену хорвату

Обладатель "Золотого мяча" лучшему игроку ЧМ-2018 Лука Модрич до сих пор не определился со своим будущим.

Реал до сих пор находится в неопределенности из-за возможного ухода из команды 32-летнего хорвата. Несмотря на заявление Флорентино Переса, что мадридский гранд не отпустит Модрича менее, чем за 750 млн евро, Интер продолжает вести переговоры с лидером "бланкос", информирует Corriere dello Sport.

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Миланцы улучшили свое первоначальное предложение, включив в контракт Модрича довольно привлекательный пункт о Китае. "Нерадзури" готовы предоставить хорвату возможность доиграть в Поднебесной, когда завершится его 4-летнее соглашение с итальянским клубом. Поэтому, если хорват переберется в Интер, то не только заработает 40 млн евро без учета бонусов, но и получит роскошное финансовое соглашение китайским Цсянзу Сунин, который принадлежит владельцам миланского гранда – корпорации Suning Holdings Group.

Последнее предложение "нерадзури" вроде как заставило Модрича снова хорошо обдумать евое будущее, хотя футболист уже был готов сделать выбор в пользу Реала. Все настолько серьезно, что президент мадридцев Флорентино Перес дал поручение подыскать Модричу приличную замену. Сейчас Мадрид рассматривает три приоритетные кандидатуры: Марко Верратти (ПСЖ), Сергея Милинковича-Савича (Лацио) и Миралема Пьянича (Ювентус).

23-летний серб уже длительное время находится на радаре скаутов мадридского клуба, однако Реал считает, что его трансфер – серьезный риск. Лацио оценивает Милинковича-Савича в 150 млн евро, а "сливочные" считают это сумму сильно завышенной. Перес не готов переходить рубеж в 100 млн, поэтому переговоры между клубами обещают быть сложными. Но не настолько сложными, как с ПСЖ.

Марко Верратти – миссия почти невыполнима. Хотя 25-летний итальянец всегда импонировал скаутам мадридского гранда благодаря замечательному видению поля и технике, жесткая позиция ПСЖ, который отказывается продавать своих звезд, практически исключает его трансфер.

Зато, Миралем Пьянич – наиболее реальный вариант для "сливочных". Ювентус вроде готов как выслушать предложение в 80 млн евро. Помочь переходу также могут хорошие отношения между двумя клубами. Недавно мадридцы продали в Турин Криштиану Роналду, поэтому топер вполне справедливо надеются вернуть "должок".

Реал все еще надеется на положительное решение ситуации с Модричем в ближайшие дни. Но если хорват таки выберет Милан, то "сливочные" выйдут на трансферный рынок, и на этот раз не ограничатся приобретением кого-то юного и перспективного.

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