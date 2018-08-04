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"Модрич хочет покинуть Реал" – сенсационные подробности возможного трансфера

14:58 282 Читати українською
"Модрич хочет покинуть Реал" – сенсационные подробности возможного трансфера
Лука Модрич и Флорентино Перес когда-то держали футболку с надписью 2018 – пришло время прощаться?

Вице-чемпион мира 2018 Лука Модрич хочет припомнить президенту Реала Флорентино Пересу его обещание по поводу трансфера. Полузащитник сборной Хорватии должен был бы покинуть Мадрид... бесплатно.

На днях в СМИ появилась информация, что Реал отпустит Модрича только за 750 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных. Однако несколько испанских и итальянских источников сообщают о намерении хорвата уйти на совершенно других условиях. Несмотря на веру руководства "сливочных" в то, что Лука даже не думает об уходе и продолжает оставаться фундаментальным игроком команды, слухи о трансфере не угасают. Эксперт Sky Italia Джанлука Ди Марцио продолжает утверждать, что 32-летний полузащитник твердо настроен покинуть Мадрид.

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В начале следующей недели игрок и президент встретятся в столице Испании. Встреча состоится без агентов и посредников – такие уж отношения сложились у обоих ключевых для успехов Реала фигур. После третьего подряд триумфа в Лиге чемпионов хорват, которому в сентябре исполняется 33, почувствовал, что его эра в этом клубе закончилась. Контракт Луки с "королями" действует до 2020 года, и мадридские боссы не прочь его продлить. Однако у самого игрока, похоже, другие планы.

В Модрича с Пересом похожий джентельменский пакт, который был у президента с Роналду. Если хорват станет настаивать на трансфере, испанец вынужден будет облегчить его уход. В этом Интер видит свой большой шанс подписать претендента на Золотой мяч 2018. Вице-чемпион мира уже передал боссам миланского клуба свои требования по зарплате, и те согласились на все условия.

В то же время Onda Cero информирует, что все эти ходы Модрича Флорентино Перес воспринимает только как игру. Президент Реала убежден: единственная цель игрока и его агентов – выбить новый улучшенный контракт, а сам Интер не имеет финансовых возможностей подписать центрального хавбека. Итальянские СМИ в этом контексте отмечают желание "нерадзурри" выложить 15 млн евро за годовую аренду Луки и 25 миллионов спустя год за полноценный трансфер. Пишут также, что Флорентино потребует не 40, а 60.

Еще один инсайд выложил на стол журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport и испанского радио Cadena SER. Альберто Черрути рассказал, что несколько месяцев назад Модрич и Перес провели переговоры, на которых президент пообещал своему лидеру, что он сможет покинуть Реал бесплатно, если команда выигрывает 3 ЛЧ подряд. Именно это и произошло в Киеве.

Интер ожидает, что в среду, 8 августа, Лука проведет финальную встречу с Флорентино, где припомнит его слова. Хорватский полузащитник будет просить отпустить его бесплатно. Зато Интер уже подготовил невероятные 150 миллионов евро (часть этой суммы уйдет на налоги) на покрытие зарплаты Модрича в ближайшие 4 сезона.

Хорвата соблазняют также привлекательными итальянскими законами. Он не жил в этой стране последние 9 из 10 лет, а поэтому имеет право претендовать на налоговые льготы: в течение 15 лет сможет платить только 100 тысяч евро в казну Италии из доходов, полученных с рекламы за рубежом. Аналогичными условиями воспользовался и другой "реалист" Криштиану Роналду при трансфере в Ювентус.

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