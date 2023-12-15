Водитель Карпат оказался на скамье подсудимых из-за нанесения телесных повреждений женщине в одном из львовских магазинов.

Николай Федак, который работает во львовском клубе, стал фигурантом уголовного дела. В октябре он напал на женщину в продуктовом маркете Делюкс и нанес ей несколько ударов кулаком, сломав нос.

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Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел 8 октября 2023 года в продуктовом маркете Делюкс на ул. Днестровской во Львове. Женщина встретила обвиняемого возле магазина, поздоровалась, а поскольку он не подал ей руки, легонько ударила его по плечу сумкой и пошла в магазин.

Через некоторое время туда ворвался обвиняемый и нанес ей несколько ударов кулаком в нос и лоб, причинив синяк и перелом костей носа. Пострадавшая также отметила, что нападавший не возместил ей причиненный ущерб.

Федак в суде признал свою вину и раскаялся. Его действия следствие квалифицировало как умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья пострадавшей.

Отмечается, что суд назначил Федаку наказание в виде 1700 грн штрафа. Он может обжаловать приговор судьи, подав апелляцию.

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