Водій Карпат опинився на лаві підсудних через завдання тілесних ушкоджень жінці в одному з львівських магазинів.

Микола Федак, який працює у львівському клубі, став фігурантом кримінальної справи. У жовтні він напав на жінку в продуктовому маркеті Делюкс та завдав їй кілька ударів кулаком, зламавши ніс.

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Як повідомляє Zaxid.net, інцидент трапився 8 жовтня 2023 року в продуктовому маркеті Делюкс на вул. Дністерській у Львові. Жінка зустріла обвинуваченого біля магазину, привіталася, а оскільки він не подав їй руки, легенько вдарила його сумкою по плечу та пішла в магазин.

Через деякий час туди увірвався обвинувачений і завдав їй декілька ударів кулаком в ніс та чоло, спричинивши синець та перелом кісток носа. Постраждала також зазначила, що нападник не відшкодував їй завдану шкоду. Федак у суді визнав свою вину й розкаявся. Його дії слідство кваліфікувало як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я постраждалої.

Зазначається, що суд призначив Федаку покарання у вигляді 1700 грн штрафу. Він може оскаржити вирок судді, подавши апеляцію.

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