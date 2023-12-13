– Роман Николаевич, как получилось, что Вы оказались на другом континенте, в Австралии?

– Мнения о переезде появились у меня еще за какое-то время до 24 февраля 2022 года. Я был без работы, а в Австралии у меня родственники – две сестры, племянники. В первые часы мне позвонила сестра, предложила приехать, и я согласился. Знаете, я все это пережил не раз. Сначала в Донецке, затем в Киеве. Это было страшно, хотя я понимаю, что все переживали примерно одно. Я тогда с семьей жил в таком районе Киева, где, кажется, впервые сбитая ракета упала на жилой дом. На соседний дом. Так сложилась жизнь, оказался в Австралии. Мне очень жаль, что наша страна столкнулась с такой бедой.

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– Чем занимаетесь там, куда из Киева лететь 16 часов?

– Занимаюсь созданием своей детской футбольной академии. Сразу скажу, что здесь совсем другая система, структура футбола. Есть очень сильная по уровню A League, где все клубы примерно равны, потому что существуют специфические финансовые ограничения для бюджетов клубов. A League – единственный профессиональный дивизион, все остальные (например, Чемпионаты штатов) – любительские или полулюбительские. Здесь большие стадионы, очень хорошая атмосфера на матчах, многие болельщики; футбол более открытый, чем у нас, хотя менее дисциплинированный. В Австралии множество футбольных академий. Приехав сюда, я решил открыть свою академию, но пока это громко звучит – это больше похоже на классы мальчишек в возрасте 6-15 лет, которые я тренирую, индивидуально или в группах. Хотя в будущем, надеюсь, это будет академия в нашем понимании, когда много полей, разные возрастные группы детей, тренеры. Таким образом, я переориентировался на детский футбол.

– Это переориентация навсегда? И в будущем видите себя детским тренером?

– Нет, почему. Я хочу вернуться в профессиональный футбол, есть такие планы. Но пока освоюсь на новом месте, поднимаю уровень знания английского языка, развиваюсь. Работаю с детьми в настоящее время. У меня здесь были предложения от разных академий, но я отказал, потому что решил: пока лучше – открыть что-то свое.

– Очевидно, Вы ассоциируете себя именно с зеленым континентом и не вернетесь в Украину?

– Почему? Нет, конечно. Понимаете. Мы не знаем, что будет завтра. Я уже десять лет не был в родном городе Донецке. До 2014 года я и подумать не мог, что наша страна, мой город могут такой пережить. Я не мог вообразить, что мой родной клуб Олимпик, выйдя в УПЛ, не проведет ни одного матча на своем стадионе, что целый клуб переедет в другой город. Но мы переехали в Киев, обустроились, все было нормально, а потом. Я вынужден был покинуть Киев, Украину, потому что стал безработным, а свое жилье у меня было только в Донецке. Конечно, я переехал в свою семью. Очень скучаю по Украине, постоянно общаюсь с друзьями, коллегами, помощниками из Олимпика. Максимально слежу за событиями, новостями. Каждый день обдумывал все. Я не прощаюсь с Украиной", – цитирует Санжара сайт УПЛ.

Ранее 43-летний Роман Санжар работал тренером в Карпатах и Олимпике, который выводил в Лигу Европы.

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