"Ми розірвали угоду за обопільною згодою. Мій контракт був розрахований ще на рік. Але я приходив з умовою, що команда збереже прописку в УПЛ. Тож я сумніваюсь, що угода діяла б після вильоту. Коли я приходив, ми навіть не допускали варіанту, що можемо вилетіти. Але вийшло, як вийшло.

Дитятьєв оголосив про розірвання контракту зі Львовом

Чому я розірвав контракт посеред, а не наприкінці сезону? Це вже питання до керівництва. У клубі відбувається багато незрозумілих речей. Що саме? Мені важко обговорювати те, що відбувається у кабінетах та якось аналізувати це. Чутки ходять різні, і нічого нового я вам не скажу. Я не знаю, чи існуватиме ФК Львів після того, як команда не виконала завдання щодо збереження прописки в УПЛ. Це потрібно питати у власника. Хоча я жодного разу не бачив цієї людини і не знаю її. З командою більше зв'язується генеральний директор клубу Вадим Левчук.

Що сталось з Дулубом? Це було несподівано для всіх. Вчора Дулуб тренував команду, а сьогодні прийшли та сказали, що тренера вже немає. Нам ніхто нічого не пояснив, навіть не дали команді попрощатись із Олегом Анатолійовичем.

Не впевнений, що хтось із чинних футболістів команди дотягне до нового сезону, якщо вона буде у Першій лізі. Ви ж бачите, що у Львові дуже велика ротація складу та багато футболістів було набрано під наступний сезон УПЛ. Але завдання не було виконане, тому я впевнений, що більшість футболістів покинуть команду. До того ж у всіх є сумніви, чи взагалі існуватиме Львів", – сказав Дитятьєв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, 34-річний оборонець приєднався до Львова у січні 2023 року і провів за команду 9 матчів, результативними діями не відзначався. "Містяни" за чотири тури до фінішу йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми – відрив від стикових матчів становить 11 очок.

Ворскла здолала Львів і зберігає шанси на єврокубки – "містяни" одною ногою вже у Першій лізі