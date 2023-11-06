"Если он уйдет, то оставит пробел, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут Мбаппе. Сегодня он имеет большое значение в сборной Франции и своем клубе.

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Два года назад я сказал, что он самый лучший игрок мира. Я все еще верю в это. Я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и я бы на его месте остался в ПСЖ вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать 15-ю Лигу чемпионов. А ПСЖ никогда ее не выигрывал.

Если бы Марсель принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. Думаю, что лучше быть королем своего народа", – цитирует Самира Насри издание AS.

Напомним, Насри завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Француз успел поиграть за Марсель, Манчестер Сити, Арсенал, Севилью и другие клубы.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?