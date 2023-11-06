"Якщо він піде, то залишить прогалину, але з їхнім бюджетом вони зможуть підписати інших гравців, які точно не стануть Мбаппе. Сьогодні він має велике значення у збірній Франції і своєму клубі.

Реал випустив офіційну заяву щодо переговорів з Мбаппе

Два роки тому я сказав, що він найкращий гравець світу. Я все ще в це вірю. Я завжди висловлював свої почуття: він з околиць Парижу, і я на його місці залишився б у ПСЖ замість того, щоб їхати в Мадрид вигравати 15-ту Лігу чемпіонів. А ПСЖ ніколи її не вигравав.

Якщо б Марсель належав Катару, коли я був у клубі, я б ніколи не пішов. Думаю, що краще бути королем свого народу", – цитує Саміра Насрі видання AS.

Нагадаємо, Насрі завершив професійну кар'єру в 2020 році. Француз встиг пограти за Марсель, Манчестер Сіті, Арсенал, Севілью та інші клуби.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?