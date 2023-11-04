"Учитывая информацию, недавно обнародованную и опубликованную различными СМИ, в которой есть предположение о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, ФК Реал Мадрид хотел бы заявить, что эта информация абсолютно ложная и что таких переговоров не было с игроком, который принадлежит к ПСЖ", – говорится в заявлении на официальном сайте Реала.

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К слову, сага с трансфером Мбаппе в Реал продолжается уже не первый год. Килиан вроде бы мечтает о переходе в Мадрид, а летом 2024 года станет свободным агентом. Подобное уже было в 2022 году, когда француз отказался продлить соглашение с ПСЖ, а в конце сезона поставил подпись под новым контрактом с парижанами.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за парижский клуб, в которых отметился 12 голами и 1 ассистом.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?