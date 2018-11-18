"Во дворе меня называли "Мальдини", – Петряк рассказал о визите легендарного итальянца на ужин сборной Украины

Игрок Ференцвароша Иван Петряк рассказал в программе "Моя игра" с Аллой Бублий о приходе Паоло Мальдини на ужин сборной Украины.

"Было приятно увидеть легенду. Андрей Николаевич сделал такой подарок команде. Паоло – мой любимый футболист детства. У меня была футболка с его именем – во дворе меня называли "Мальдини".

Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини

Сначала мы сидели, его не было. Никто не знал о его приходе, мы просто сидели, ужинали. Потом зашел Мальдини, Андрей Николаевич всех представил. Хотя можно было и не представлять (смеется. – прим. Футбол 24). Все ему аплодировали, а потом он сидел с нами.

Поговорить с ним не удалось. Футболисты сидели отдельно, а серьезные люди – отдельно. Это же друг Андрея Николаевича, поэтому, думаю, в первую очередь, он к нему приехал. Плюс ребята с ним фотографировались. Также он пообщался с тренерами. Некоторые из них и его наставниками были, то же Мауро Тассотти. Они нашли общий язык", – цитирует Петряка Footballua.tv.

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