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Збірна України повечеряла разом з Мальдіні

12:18 690 Читать на русском
Збірна України повечеряла разом з Мальдіні
Андрій Шевченко та Паоло Мальдіні / Фото з соцмереж

Святкову вечерю збірної України відвідав легенда італійського футболу.

Гравці та тренерський штаб збірної України провели святкову вечерю на честь перемоги у своїй групі Ліги націй.

До заходу долучився легендарний капітан збірної Італії та Мілана Паоло Мальдіні.

Збірна України зібралася у Києві

Нагадаємо, тренер національної команди Андрій Шевченко виступав разом з Мальдіні у Мілані.

Деякі гравці збірної України не прогавили можливість зробити пам'ятне фото з легендою.

С легендами футбола

Допис, поширений Ванька Петряк (@petryak1994)

Теги
Україна Україна Збірна України Іван Петряк Іван Петряк Паоло Мальдіні Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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