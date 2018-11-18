"У дворі мене називали "Мальдіні", – Петряк розповів про візит легендарного італійця на вечерю збірної України

Гравець Ференцвароша Іван Петряк розповів у програмі "Моя гра" з Аллою Бублій про прихід Паоло Мальдіні на вечерю збірної України.

"Було приємно побачити легенду. Андрій Миколайович зробив такий подарунок команді. Паоло – мій улюблений футболіст дитинства. У мене була футболка з його ім'ям – у дворі мене називали "Мальдіні".

Збірна України повечеряла разом з Мальдіні

Спочатку ми сиділи, його не було. Ніхто не знав про його прихід, ми просто сиділи, вечеряли. Потім зайшов Мальдіні, Андрій Миколайович всіх представив. Хоча можна було і не представляти (сміється – прим. Футбол 24). Всі йому аплодували, а потім він сидів з нами.

Поговорити з ним не вдалося. Футболісти сиділи окремо, а серйозні люди – окремо. Це ж друг Андрія Миколайовича, тому, думаю, в першу чергу, він до нього приїхав. Плюс хлопці з ним фотографувалися. Також він поспілкувався з тренерами. Деякі з них і його наставниками були, той же Мауро Тассотті. Вони знайшли спільну мову", – цитує Петряка Footballua.tv.

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