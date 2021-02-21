"Помню, закончился матч, я сажусь в машину к Дедышину, он меня довозил до дома. Мы еще со стадиона не успели выехать, тут звонок. Петр Петрович: "А во что ты там играл?" Я молчу. "Ты что, хотел проиграть?". Я молчу – пока не понимаю, к чему он клонит. Только что выиграли у Шахтера Любой тренер хочет обыграть Шахтер или Динамо.

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А я выпустил бразильца. Футболист не очень сильный, но технический, мяч вообще никому не отдает. Наша оборона падает, еле на ногах стоят. Думаю, выпущу его, пусть ему мяч дадут и у защитников хоть несколько секунд передышки будет. А Дыминский: "Ты зачем его выпустил? Ты что, хотел проиграть?". Я объясняю ему. Он: "Да? Ну хорошо. Я завтра еще раз пересмотрю игру и скажу тебе".

Не "молодец", а вот такое своеобразное отношение. Такая же реакция была после игры с Динамо. Не заплатили вообще. Премиальные за ничью дома не выплачивают. В том числе и с киевским Динамо", – рассказал Севидов в интервью SportArenaTV.

Напомним, Севидов возглавлял Карпаты с 2013 по 2014 гг.

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