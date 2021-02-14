Защитник Глеб Савчук и форвард Дмитрий Шостак покидают Карпаты, сообщает официальный сайт "львов".

"Своим длинным языком немного подставил свой новый клуб": Болотников резко ответил на интервью экс-капитана Карпат

Оба 17-летних таланта "зелено-белых" продолжат карьеру в Рухе. Карпаты рассчитывают пополнить клубный бюджет в будущем, ведь сохранили 50% трансферных прав от последующей продажи этих футболистов.

К слову, Савчук провел в текущем сезоне в составе Карпат 8 матчей (4 – в стартовом составе). Столько же раз, но исключительно на замену выходил и Дмитрий Шостак.

Напомним, недавно Карпаты уже попрощались с двумя воспитанниками: Орест Панчишин перешел в Минай, а Максим Хлань перебрался в луганскую Зарю.

В составе команды Любомира Вовчука осталось 20 игроков. Футболисты уже вышли из отпуска и готовятся к участию в Мемориале Эрнеста Юста, старт которого перенесли на неделю из-за непогоды.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя