"Пригадую, закінчився матч, я сідаю в машину до Дедишина, він мене довозив до будинку. Ми ще зі стадіону не встигли виїхати, тут дзвінок. Петро Петрович: "А у що це ти там грав?" Я мовчу. "Ти що, хотів програти?". Я мовчу – поки не розумію, до чого він хилить. Тільки-но виграли у Шахтаря! Будь-який тренер хоче обіграти Шахтар або Динамо.

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А я випустив бразильця. Футболіст не дуже сильний, але технічний, м'яч взагалі нікому не віддає. Наша оборона падає, ледве на ногах стоять. Думаю, випущу його, нехай йому м'яч дадуть і у захисників хоч кілька секунд перепочинку буде. А Димінський: "Ти навіщо його випустив? Ти що, хотів програти?". Я пояснюю йому. Він:"Так? Ну добре. Я завтра ще раз перегляну гру і скажу тобі".

Не "молодець", а ось таке своєрідне ставлення. Така ж реакція була після гри з Динамо. Не заплатили взагалі. Преміальні за нічию вдома не виплачують. У тому числі і з київським Динамо", – розповів Севідов в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Севідов очолював Карпати з 2013 по 2014 роки.

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