Май Наим пропала без вести с субботы, родственники молятся за её спасение.

Внучка бывшего главного тренера сборной Израиля Шломо Шарфа и племянница главного тренера Хапоэля (Ришон-ле-Цион) Юваля Наима пропала без вести – о Май Наим нет никаких вестей, начиная с прошедшей субботы. Об этом информирует израильский сайт sport5.co.il.

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Вратарь Хапоэля Матан Амбар, женатый на двоюродной сестре Май, рассказал: "Мы молимся о чуде и ежесекундно ждём появление хоть какой-то информации о ней. Это просто кошмар".

Напомним, что 7 октября на Израиль напали боевики ХАМАС из сектора Газа. В стране объявлено военное положение.

Шломо Шарф руководил национальной сборной Израиля с 1992 по 1999 год.