Новосозданные Карпаты включены в состав участников любительского чемпионата Украины
Ассоциация любительского футбола Украины объявила о включении новосозданных Карпат в розыгрыш трофея этого года.
Новосозданный львовский клуб стал 32-м участником турнира среди любительских клубов, попав в первую из трех групп.
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Таким образом, ААФУ удовлетворила ходатайство Львовской ассоциации футбола о включении клуба в число участников соревнований.
Известна и дата дебюта новых Карпат – 28 октября. Их соперниками в группе станут Агрон, ОДЕК, Довбуш, Юнисть, Вотранс, Нива (Теребовля), МФА и Варатик, информирует официальный сайт ААФУ.
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