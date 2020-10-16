14 октября во Львове зарегистрировано новое ООО "ФК "Карпаты". Соответствующая запись уже появился в реестре Министерства юстиции. Генеральным директором старого-нового клуба назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором и главным тренером – экс-наставник Волыни Андрей Тлумак. Учредителем общества стало предприятие "Западный Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 млн гривен. Юрчишин уже анонсировал пресс-конференцию, в ходе которой будет предоставлена ​​информация о дальнейшей деятельности и развитии клуба.

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Легенды "зелено-белых" разных времен подготовили специальное заявление по этому поводу. Обращение подписали, в частности, Мирон Маркевич, Игорь Худобяк, Ростислав Поточняк, Игорь Кульчицкий, Александр Чижевский, Степан Юрчишин и Андрей Тлумак, сообщает УНН.

"В последние годы всех нас беспокоит ситуация с львовскими Карпатами, которым в разные периоды мы отдали частичку своей жизни. Длительный конфликт между двумя совладельцами и финансовые проблемы клуба привели к скандальному исключению клуба из соревнований в последнем сезоне Премьер-лиги и переводу в низший класс профессионального футбола. Практически все игроки основы покинули команду и сегодня она оказалась уже на дне Второй лиги, проиграв 4 из 5 стартовых матчей. На прошлой неделе клуб буквально вышвирнули с базы в Брюховичах, на которой он тренировался последние десятилетия, и теперь там уже хозяйничает другая местная команда. Для спасения базы, для воспитания талантливых юных футболистов, детско-юношескую футбольную школу клуба приняли на баланс города.

Последней точкой в ​​этой "истории" стал для нас отказ клуба от традиционного логотипа с золотым львом на зеленом фоне. Нам известно о неоднократных предложениях нынешним владельцам клуба о финансовой помощи или покупке клуба от местного бизнеса, но все они остались без ответа. Мы не понимаем причины такого отношения владельцев к клубу, но мы видим результат их действий – легендарный клуб практически уничтожен.

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Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963 году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся за бронзовые медали в чемпионате независимой Украины-1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м.

Мы не видим другого выхода из этой ситуации, кроме как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова. И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденному клубу весь свой опыт, настоящий карпатовский дух и веру в победу.

Карпатам во Львове – быть!", – говорится в заявлении.

Напомним, что после смены акционера и вылета из УПЛ Карпаты начали сезон 2020/21 во Второй лиге. Периодически с переездом во Львов связывают другой коллектив дивизиона – Карпаты Галич.

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