Новостворені Карпати включені до складу учасників аматорського чемпіонату України
Асоціація аматорського футболу України оголосила про включення новостворених Карпат у цьогорічний розіграш трофею.
Новостворений львівський клуб став 32-м учасником турніру серед аматорських клубів, потрапивши до першої з трьох груп.
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Таким чином, ААФУ задовольнила клопотання Львівської асоціації футболу про включення клубу в число учасників змагань.
Відома і дата дебюту новостворених Карпат – 28 жовтня. Їхніми суперниками у групі стануть Агрон, ОДЕК, Довбуш, Юність, Вотранс, Нива (Теребовля), МФА та Варатик, інформує офіційний сайт ААФУ.
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