В 20 туре Национальной женской футбольной лиги встречались Рейн и Нью-Йорк Флэш. Оба клуба соревнуются за путевку в плей-офф, поэтому матч был важен для команд.

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В первом тайме Рейн и Нью-Йорк Флэш обменялись голами. Уже в компенсированное время Кэролин после великолепного забега через все поле выходила один на один с голкипером хозяев. Впрочем, помешала Алана Кук, которая догнала соперницу, и в грубом подкате сбила ее с ног. За свой поступок защитница Рейна получила красную карточку. В итоге встреча так и закончилась со счетом 1:1.

Эпизод с участием Кук очень напоминает момент из матча за Суперкубок Испании в 2020 году между Реалом и Атлетико. Феде Вальверде подобным приемом остановил Альваро Морату. Основное время закончилось нулями, а в серии пенальти "сливочные" одолели "матрасников" (4:1).

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