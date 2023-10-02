У 20 турі Національної жіночої футбольної ліги зустрічалися Рейн та Нью-Йорк Флеш. Обидва клуби змагаються за путівку в плей-офф, тож матч був важливим для команд.

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В першому таймі Рейн та Нью-Йорк Флеш обмінялися голами. Вже в компенсований час Керолін після чудового забігу через все поле виходила віч-на-віч з голкіперкою господарів. Втім, на заваді стала Алана Кук, яка наздогнала суперницю, і у грубому підкаті збила її з ніг. За свій вчинок захисниця Рейна отримала червону картку. У підсумку зустріч так і закінчилась з рахунком 1:1.

Епізод за участю Кук дуже нагадує момент з матчу за Суперкубок Іспанії у 2020 році між Реалом та Атлетіко. Феде Вальверде подібним прийомом зупинив Альваро Морату. Основний час закінчився нулями, а у серії пенальті "вершкові" здолали "матрацників" (4:1).

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