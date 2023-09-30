Боб Пейсли был идолом для Ливерпуля. Верный игрок и талантливый тактик, не желавший брать на себя тренерскую ответственность, но ставший человеком эпохи.

Боб Пейсли стал первым тренером в истории, кому трижды удалось привести свою команду на пьедестал сильнейшего клуба в Европе. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о том, как специалист, которому нравилась роль ассистента, сумел навсегда вписать свое имя в историю мирового футбола.

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Навсегда в родном клубе

Свой футбольный путь Боб Пейсли начинал в скромном Бишопе Окленде. Контракт с Ливерпулем он подписал в 1939 году, однако сразу дебютировать за мерсисайдцев не удалось – началась Вторая мировая война. Ему пришлось отслужить в британской армии и вернуться в расположение клуба только после завершения боевых действий.

Уже первый сезон стал для него достижением – Ливерпуль впервые за 24 года стал победителем Первого дивизиона. Вскоре Боб стал капитаном, однако продолжительной его карьера не была – в возрасте 35-го года с 253 матчами в активе он решил повесить бутсы на гвоздь.

Ливерпуль не собирался отпускать своего верного бойца, поэтому клуб предложил Пэйсли занять сразу две должности: возглавить резервную команду и быть физиотерапевтом в первой. Боб не представлял своей жизни вне любимой команды, поэтому сразу принял предложение. Началась новая страница не только в его жизни, но и в истории футбола.

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Влюбленный в тактику

Когда Пэйсли сменил амплуа, Ливерпуль переживал не лучшие времена. Проблемы с финансированием и вылет во второй дивизион не способствовали радостной атмосфере в клубе и на стадионе. В декабре 1959 года задача все изменить выпала Биллу Шенкли. Тот сразу же предложил Бобу войти в тренерский штаб, где уже были Джо Феган и Рубен Беннетт. Тот сразу принял предложение, ведь больше всего стремился помочь родному клубу преодолеть кризис.

Тандем Шенкли – Пэйсли не сразу показал эффективность, но через сезон Ливерпуль вернусь в высший дивизион. Боб отвечал за тактику и мог часами продумывать сценарии на матчи и ходы, которые быстро нокаутируют соперника. Его вклад в множество титулов на протяжении 12 лет Шенкли является неоценимым, ведь именно Боб поставил игру команды на уровне, который превратил мерсисайдцев в грозную европейскую силу.

Историческое назначение, которого избегал

В 1974 году Билл Шенкли принял решение уйти в отставку. Боссам клуба он сказал: лучшего варианта по Пейсли им не найти на всем земном шаре. Боб сопротивлялся: ему нравилось ассистировать, а стать преемником Шенкли выглядело предательством друга. Впрочем, совместными усилиями клуба и друзьям удалось убедить Пейсли стать на тренерский мостик Ливерпуля. И тут завертелось.

Ливень титулов и исторический хет-трик

Гений Пейсли и его влияние на Шенкли стали заметны сразу: Ливерпуль стал настоящим гегемоном на внутренней арене. За 9 сезонов под руководством Боба клубный музей пополнился 20 наградами, 5 из которых – европейского сорта.

Уже во втором сезоне под руководством Пейсли Ливерпуль стал обладателем Кубка УЕФА. Отличный результат, ставший репетицией к большему достижению. Уникальное достижение. Достижение, вошедшее в историю.

Кубок европейских чемпионов 1976/77 стал примером идеального прохождения турнира. Разгром Крузейдерс, победа над Трабзонспором, немного валидола с Сент-Этьеном, издевательство над Цюрихом – и вот мерсисайдцы на Стадио Олимпико, где их ждет Боруссия из Гладбаха. Ребята из родины футбола не оставили немцам шансов – 3:1 и кубок в раздевалке.

В следующем году история повторилась, но Ливерпуль побеждал еще более уверенно. Динамо Дрезден, Бенфика, снова Боруссия Менхенгладбах, но уже в полуфинале – ребята Пэйсли уничтожали соперников один за другим. Финал с Брюгге на "Уэмбли" показался сложным, судьбу матча решил единственный гол Кенни Далглиша. Снова праздник, снова триумф тактического гения Пэйсли.

Хет-трик Кубков европейских чемпионов выглядел безумием, но для Пэйсли не было ничего невозможного, тем более что путь в полуфинал благодаря легкому жребию был прогулкой. В 1/2 с Баварией мерсисайдцы расписали две ничьих и пробились в финал только благодаря правилу выездного гола.

Мадридский Реал, в составе которого выступал Висенте дель Боске, чуть не остановил Ливерпуль на пути к трофею. Но удача была на стороне Пэйсли: на 82-й минуте матча защитник Аллан Кеннеди вписал имя Боба в историю футбола.

После этого эра Пэйсли длилась недолго, и в 1983 году он передал управление командой Джо Фегану. Боб остался верен своему клубу, больше не работал ни с другой командой и наслаждался признанием и любовью болельщиков Ливерпуля.