Защитник Эвертона Виталий Миколенко, восстанавливающийся после микроповреждения, встретился с украинским боксером Александром Усиком.

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Спортсмены обменялись презентами: чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе получил именную футболку "ирисок" с автографом, в свою очередь подарив защитнику сборной Украины перчатки, предварительно расписавшись на них.

"Вместе с чемпионом", – написал Миколенко под общим фото, выложив его на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Виталий перешел в Эвертон 1 января за 23 млн евро. За новый клуб он успел провести 2 матча (в Кубке и АПЛ).

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