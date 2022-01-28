"Вместе с чемпионом": Миколенко обменялся подарками с Усиком
Звездная встреча двух украинцев подорвала соцсети.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко, восстанавливающийся после микроповреждения, встретился с украинским боксером Александром Усиком.
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Спортсмены обменялись презентами: чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе получил именную футболку "ирисок" с автографом, в свою очередь подарив защитнику сборной Украины перчатки, предварительно расписавшись на них.
"Вместе с чемпионом", – написал Миколенко под общим фото, выложив его на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Виталий перешел в Эвертон 1 января за 23 млн евро. За новый клуб он успел провести 2 матча (в Кубке и АПЛ).
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