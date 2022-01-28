Захисник Евертона Віталій Миколенко, який відновлюється після мікроушкодження, зустрівся з українським боксером Олександром Усиком.

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Спортсмени обмінялись презентами: чемпіон світу за версіями WBA super, WBO, IBF та IBO у важкій вазі отримав іменну футболку "ірисок" з автографом, натомість подарував оборонцю збірної України рукавички, попередньо розписавшись на них.

"Разом з чемпіоном", – написав Миколенко під спільним фото, виклавши його на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Віталій перейшов у Евертон 1 січня за 23 млн євро. За новий клуб він встиг провести 2 матчі (у Кубку і АПЛ).

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