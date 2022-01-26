"Щодо Миколенка надійшла пропозиція від Евертона. Пропозиція була несподіваною навіть для мене. Я відразу запросив Миколенка з його агентом Шаблієм. Я йому поставив одне запитання. Сказав: "Я з тобою розмовляю, як із сином. У мене донька такого ж віку. Для тебе, напевно, це буде шок. Ще вчора ми говорили, що тебе все влаштовує в Динамо. У тебе чотири роки контракт із Динамо. Я б міг тобі це навіть не показувати. Ось пропозиція, суму я не знаю. Чи вступати мені в переговори? Або відмовити?"

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Він вийшов – порадився із батьками. І сказав: "Дуже хотілося б показати себе на такому рівні, проявити себе". Для нього це був шок. У нього сльози були на очах. Я розпочав переговори з Евертоном, і ми за два дні про все домовилися. Мене влаштувала трансферна сума, Миколенко полетів до Англії, пройшов медогляд. У нього два дні залишалася віза, ми швидко все організували. Евертон надіслав за ними чартер.

Толік Вовк, який відповідає за трансфери, Миколенко та Шаблій полетіли. Віталій все подивився, переговорив з Бенітесом і ухвалив остаточне рішення. Був підписаний контракт, в якому було обговорено, що оголосять про нього 1 січня. Він прилетів, 1-го числа поставив остаточний підпис. Так Миколенко опинився у Евертоні.

Щодо всіх футболістів, щодо яких надходять пропозиції, я повідомляю гравців. Але тільки в тому випадку, якщо пропозиція влаштовує три сторони – гравця, клуб, який купує, та клуб, який продає", – зазначив Суркіс у програмі Бомбардир.

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