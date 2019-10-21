"Влияние Ярмоленко шокирует, камбэк года", – фанаты Вест Хэма в ярости из-за тренера, или Почему украинец обязан забить

Андрей Ярмоленко окончательно завоевал любовь британских болельщиков и экспертов. Игрок сборной Украины также нашел своего тренера в Вест Хэме, который подходит к нему со всей осторожностью и заботой.
На этот раз Ярмоленко проиграл экс-игроку Барселоны Диню. Год назад Андрей уничтожал французского оппонента и оформил свой редкий дубль в матче АПЛ. Теперь же его оппонент стал одним из лучших в матче Эвертон – Вест Хэм, создав 4 голевых момента и выиграв почти всю борьбу. Команды поменялись местами и доказали, что им легче играть в кризисных условиях, чем вести долгие победные серии. Ранее "молоты", а теперь "ириски" именно в личной встрече прерывали серьезную полосу без побед. Для бывшего лидера Динамо поражение – не повод грустить. После тяжелого периода в роли запасного игрока Боруссии Дортмунд, еще худшего сезона, обрубленного из-за травмы, он наконец-то чувствует себя своим.
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В перерыве последнего ливерпульского матча Андрей весело что-то обсуждал с Бернардом. Бывший вингер Шахтера огорчил его команду невероятным голом, но им было что вспомнить без этого – сколько баталий в УПЛ провели друг против друга! Факты таковы, что когда Ярмола оказывается в запасе, это уже не может восприниматься как приговор или тревожная тенденция. Это больше напоминает харакири для главного тренера Вест Хэма. Фанаты плачут, не понимают и возмущаются, почему их футболист "в лучшей форме" сидит на скамье, команда не бежит и выглядит безобразно в атаке, шансы добыть приемлемый результат – скудны.
Вот и на этот раз Мануэль Пеллегрини пожертвовал Ярмоленко зря, считают болельщики "молотов". Хотя на самом деле чилийский наставник действует на благо 30-летнего вингера сборной Украины, который еще должен будет не раз ему отблагодарить в течение долгого сезона. С самого его начала экс-тренер Манчестер Сити очень мягко подводил Андрея к игре, не требуя от него умирать по всей ширине поля и не рискуя здоровьем игрока, который пропустил 10 месяцев раньше. Сейчас же 66-летний Пеллегрини побоялся ставить экс-динамовца в основу на 3-й подряд матч за 9 дней. И это высшая форма доверия, которое наш игрок заслужил своей работой.
Впрочем, болельщик Вест Хэма – человек нетерпеливый. Как можно устранить из состава парня, который забил чемпионам Европы в недавнем матче за сборную, удивляются фаны. Тем более, что "Ярмоленко обожает делать это с "ирисками". Многие зло приняли то, что украинец заменил Андерсона, который способен делать результат одним движением, а не провального Форналса.
"Мгновенное влияние Ярмоленко, представьте мой шок". Многие болельщики отметили, как Андрей сразу же сделал разницу, когда создал момент для гола Форналсу. Это было мгновенное улучшение игры, а уровень украинского исполнителя "кардинально отличается от любого другого на поле. Слишком хорош для этого ужасного клуба. Должен играть в футбол Лиги чемпионов".
Как написал фанатский ForeverWestHam, Ярмоленко "был, пожалуй, самым ярким игроком "молотов" во втором тайме. Его 2,2 удара по воротам и 1,8 ключевого паса за матч показывают насколько важным он стал. Очевидно, пройдет много времени, пока Пеллегрини снова задумается над тем, чтоб оставить его в запасе".
В перерыве субботней игры вспоминали финты Андрея в УПЛ с надеждами на возрождение команды благодаря его новому мастер-классу.
На скамейке запасных в этот день был только один игрок, в способность которого изменить ход игры верят болельщики Вест Хэма, и это украинец. А вот с другими атакующими полузащитниками беда.
Журналист Sky Sports считает, что Ярмоленко должен был бы получить награду "Камбэк года", если бы таковая существовала в АПЛ по образцу американского футбола. "Не только за то, что оправился от паскудной травмы Ахилла и забил после этого 3 гола в АПЛ. Он также вернул футболки с длинными рукавами, словно босс".
Болельщики Вест Хэм Юнайтед размышляют над изменением тактической построения команды Пеллегрини. Схему с 3-мя центрбеками и двумя форвардами называют лучше чем "это дерьмо 4-1-4-1, которое есть сейчас". В ней нашлось место и для Ярмоленко, хотя на несколько непривычной позиции нападающего.
А тем временем в рейтинге силы игроков Вест Хэма, который меняется с каждым сыгранным матчем портал Football.London разместил Ярмоленко на высокой 3-й позиции. Только лучший бомбардир лондонцев Себастьян Алле, "без голов которого команда ушла бы в никуда", и фундаментальный полузащитник оборонительного плана Деклан Райс расположились выше. "То, что его оставили в запасе на Гудисон Парк, было воспринято с насмешкой. Не стало сюрпризом, что уже после 45 минут паузы Ярмоленко вышел на поле, ведь гости мучились в Ливерпуле".
Конкуренты Андрея значительно отстают: Снодграсс не сыграл в третий раз подряд (16-я строчка), 25-миллионный новичок Форналс "снова неэффективен и вызывает беспокойство" (13-й), а Фелипе Андерсон вообще опустился с 4-го места на девятое, становясь полезным только в отборе, но не там, где в нем нуждаются больше всего. В матче же с Шеффилд Юнайтед, похоже, только форс-мажор может помешать Ярмола выйти в старте.
Большинство фанатов Вест Хэма (66%) считают, что именно украинец заслужил своим выходом против Эвертона возвращения в основу. Игрок, который в этом сезоне АПЛ превращает в гол каждый второй удар в створ ворот, должен забить в субботу на лондонском Олимпийском, ведь в Ливерпуле уже не использовал одну попытку, пробив со штрафного.
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