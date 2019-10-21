"Влияние Ярмоленко шокирует, камбэк года", – фанаты Вест Хэма в ярости из-за тренера, или Почему украинец обязан забить

Андрей Ярмоленко окончательно завоевал любовь британских болельщиков и экспертов. Игрок сборной Украины также нашел своего тренера в Вест Хэме, который подходит к нему со всей осторожностью и заботой.

На этот раз Ярмоленко проиграл экс-игроку Барселоны Диню. Год назад Андрей уничтожал французского оппонента и оформил свой редкий дубль в матче АПЛ. Теперь же его оппонент стал одним из лучших в матче Эвертон – Вест Хэм, создав 4 голевых момента и выиграв почти всю борьбу. Команды поменялись местами и доказали, что им легче играть в кризисных условиях, чем вести долгие победные серии. Ранее "молоты", а теперь "ириски" именно в личной встрече прерывали серьезную полосу без побед. Для бывшего лидера Динамо поражение – не повод грустить. После тяжелого периода в роли запасного игрока Боруссии Дортмунд, еще худшего сезона, обрубленного из-за травмы, он наконец-то чувствует себя своим.

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В перерыве последнего ливерпульского матча Андрей весело что-то обсуждал с Бернардом. Бывший вингер Шахтера огорчил его команду невероятным голом, но им было что вспомнить без этого – сколько баталий в УПЛ провели друг против друга! Факты таковы, что когда Ярмола оказывается в запасе, это уже не может восприниматься как приговор или тревожная тенденция. Это больше напоминает харакири для главного тренера Вест Хэма. Фанаты плачут, не понимают и возмущаются, почему их футболист "в лучшей форме" сидит на скамье, команда не бежит и выглядит безобразно в атаке, шансы добыть приемлемый результат – скудны.

Nice one! Captained our most in form player and he’s on the bench! Sons Crying! Thanks — HallerLujah (@Baz02829998) October 19, 2019

Вот и на этот раз Мануэль Пеллегрини пожертвовал Ярмоленко зря, считают болельщики "молотов". Хотя на самом деле чилийский наставник действует на благо 30-летнего вингера сборной Украины, который еще должен будет не раз ему отблагодарить в течение долгого сезона. С самого его начала экс-тренер Манчестер Сити очень мягко подводил Андрея к игре, не требуя от него умирать по всей ширине поля и не рискуя здоровьем игрока, который пропустил 10 месяцев раньше. Сейчас же 66-летний Пеллегрини побоялся ставить экс-динамовца в основу на 3-й подряд матч за 9 дней. И это высшая форма доверия, которое наш игрок заслужил своей работой.

Впрочем, болельщик Вест Хэма – человек нетерпеливый. Как можно устранить из состава парня, который забил чемпионам Европы в недавнем матче за сборную, удивляются фаны. Тем более, что "Ярмоленко обожает делать это с "ирисками". Многие зло приняли то, что украинец заменил Андерсона, который способен делать результат одним движением, а не провального Форналса.

"Мгновенное влияние Ярмоленко, представьте мой шок". Многие болельщики отметили, как Андрей сразу же сделал разницу, когда создал момент для гола Форналсу. Это было мгновенное улучшение игры, а уровень украинского исполнителя "кардинально отличается от любого другого на поле. Слишком хорош для этого ужасного клуба. Должен играть в футбол Лиги чемпионов".

Как написал фанатский ForeverWestHam, Ярмоленко "был, пожалуй, самым ярким игроком "молотов" во втором тайме. Его 2,2 удара по воротам и 1,8 ключевого паса за матч показывают насколько важным он стал. Очевидно, пройдет много времени, пока Пеллегрини снова задумается над тем, чтоб оставить его в запасе".

В перерыве субботней игры вспоминали финты Андрея в УПЛ с надеждами на возрождение команды благодаря его новому мастер-классу.

need yarmo right now for a masterclass pic.twitter.com/pFDaLKJBnU — ️antho krays️ (@krays2208) October 19, 2019

На скамейке запасных в этот день был только один игрок, в способность которого изменить ход игры верят болельщики Вест Хэма, и это украинец. А вот с другими атакующими полузащитниками беда.

Let's be honest here when you look at that bench today who aside from Yarmolenko would you have any faith in to come on and change the game. We don't have the depth to cope with a poor run of form from 3 of our attacking midfielders or our central midfielders. — TheWestHamWayCoUk (@WestHamWaycouk) October 19, 2019

Журналист Sky Sports считает, что Ярмоленко должен был бы получить награду "Камбэк года", если бы таковая существовала в АПЛ по образцу американского футбола. "Не только за то, что оправился от паскудной травмы Ахилла и забил после этого 3 гола в АПЛ. Он также вернул футболки с длинными рукавами, словно босс".

The Premier League doesn't do "Comeback of the Year" awards like the NFL but if they did it should go to #WHUFC's Andriy Yarmolenko. Not only has recovered from a nasty Achilles injury by scoring three PL goals, he's also bringing back the long sleeve football shirt like a boss. pic.twitter.com/zGD3irG6Um — Anton Toloui (@SkyAnton) October 21, 2019

Болельщики Вест Хэм Юнайтед размышляют над изменением тактической построения команды Пеллегрини. Схему с 3-мя центрбеками и двумя форвардами называют лучше чем "это дерьмо 4-1-4-1, которое есть сейчас". В ней нашлось место и для Ярмоленко, хотя на несколько непривычной позиции нападающего.

Personally like this a lot more than the bullshit 4141 we run!!



Haller, Jovic, Rebic ️Haller, Yarmo, Anderson



Only concerns I have are with Noble playing B2B but better than playing Noble as an attacking midfielder like Pellegrini does now! https://t.co/zCwSdJftdL pic.twitter.com/sdS2D6cek5 — West Ham USA (@USAWestHamUSA) October 20, 2019

А тем временем в рейтинге силы игроков Вест Хэма, который меняется с каждым сыгранным матчем портал Football.London разместил Ярмоленко на высокой 3-й позиции. Только лучший бомбардир лондонцев Себастьян Алле, "без голов которого команда ушла бы в никуда", и фундаментальный полузащитник оборонительного плана Деклан Райс расположились выше. "То, что его оставили в запасе на Гудисон Парк, было воспринято с насмешкой. Не стало сюрпризом, что уже после 45 минут паузы Ярмоленко вышел на поле, ведь гости мучились в Ливерпуле".

| Yarmolenko has scored 50% of his shots on target so far this season (3) #WHU pic.twitter.com/vT1pUd85DZ — COYIrons (@COYIrons_com) October 17, 2019

Конкуренты Андрея значительно отстают: Снодграсс не сыграл в третий раз подряд (16-я строчка), 25-миллионный новичок Форналс "снова неэффективен и вызывает беспокойство" (13-й), а Фелипе Андерсон вообще опустился с 4-го места на девятое, становясь полезным только в отборе, но не там, где в нем нуждаются больше всего. В матче же с Шеффилд Юнайтед, похоже, только форс-мажор может помешать Ярмола выйти в старте.

Большинство фанатов Вест Хэма (66%) считают, что именно украинец заслужил своим выходом против Эвертона возвращения в основу. Игрок, который в этом сезоне АПЛ превращает в гол каждый второй удар в створ ворот, должен забить в субботу на лондонском Олимпийском, ведь в Ливерпуле уже не использовал одну попытку, пробив со штрафного.

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