"Вплив Ярмоленка шокує, камбек року", – фанати Вест Хема розлючені через тренера, або Чому українець зобов'язаний забити

Андрій Ярмоленко остаточно завоював любов британських уболівальників та експертів. Гравець збірної України також знайшов свого тренера у Вест Хемі, який підходить до нього з усією обережністю та турботою.

Цього разу Ярмоленко програв екс-гравцю Барселони Діню. Рік тому Андрій знищував французького опонента та оформив свій рідкісний дубль у матчі АПЛ. Тепер же його опонент став одним з найкращих у матчі Евертон – Вест Хем, створивши 4 гольові моменти і вигравши майже всю боротьбу. Команди помінялися місцями і довели, що їм легше грати у кризових умовах, ніж вести тривалі переможні серії. Раніше "молоти", а тепер "іриски" саме в особистій зустрічі переривали серйозну смугу без перемог. Для колишнього лідера Динамо поразка – не привід сумувати. Після важкого періоду в ролі запасного гравця Борусії Дортмунд, ще гіршого сезону, обрубаного через травму, він нарешті почувається своїм.

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У перерві останнього ліверпульського матчу Андрій весело щось обговорював з Бернардом. Колишній вінгер Шахтаря засмутив його команду неймовірним голом, але їм було що згадати без цього – скільки баталій в УПЛ провели один проти одного! Факти такі, що коли Ярмола опиняється в запасі, це вже не може сприйматися як вирок чи тривожна тенденція. Це більше нагадує харакірі для головного тренера Вест Хема. Фанати плачуть, не розуміють та обурюються, чого це їхній футболіст "у найкращій формі" сидить на лаві, команда не біжить і виглядає потворно в атаці, шанси здобути прийнятний результат – мізерні.

Nice one! Captained our most in form player and he’s on the bench! Sons Crying! Thanks — HallerLujah (@Baz02829998) October 19, 2019

Ось і цього разу Мануель Пеллегріні пожертвував Ярмоленком даремно, вважають вболівальники "молотів". Хоча насправді чилійський наставник діє на благо 30-річного вінгера збірної України, який ще повинен буде не раз йому віддячити протягом довгого сезону. З самого його початку екс-тренер Манчестер Сіті дуже м'яко підводив Андрія до гри, не вимагаючи від нього вмирати по всій ширині поля і не ризикуючи здоров'ям гравця, який пропустив 10 місяців перед тим. Зараз 66-річний Пеллегріні побоявся ставити екс-динамівця в основу на 3-й поспіль матч за 9 днів. І це найвища форма довіри, яку наш гравець заслужив своєю роботою.

Утім, вболівальник Вест Хема – людина нетерпляча. Як можна усунути зі складу хлопця, який забив чемпіонам Європи у недавньому матчі за збірну, дивуються фани. Тим паче, що "Ярмоленко обожнює робити це з "ірисками". Багато хто розлючений тим, що українець замінив Андерсона, який здатен робити результат одним рухом, а не провального Форналса.

"Миттєвий вплив Ярмоленка, уявіть мій шок". Багато вболівальників відзначили, як Андрій відразу ж зробив різницю, коли створив момент для гола Форналса. Це було миттєве покращення гри, а рівень українського виконавця "кардинально відрізняється від будь-кого іншого на полі. Занадто чудовий для цього жахливого клубу. Мав би грати у футбол Ліги чемпіонів".

Як написав фанатський ForeverWestHam, Ярмоленко "був, мабуть, найяскравішим гравцем "молотів" у другому таймі. Його 2,2 удару по воротах 1,8 ключового пасу за матч показують наскільки важливим він став. Очевидно, пройде багато часу, поки Пеллегріні знову захоче залишити його в запасі".

У перерві суботньої гри згадували фінти Андрія в УПЛ з надіями на відродження команди завдяки його новому майстер-класу.

need yarmo right now for a masterclass pic.twitter.com/pFDaLKJBnU — ️antho krays️ (@krays2208) October 19, 2019

На лаві запасних цього дня був лише один гравець, у здатність якого змінити хід гри вірять вболівальники Вест Хема, і це українець. А ось з іншими атакувальними півзахисниками біда.

Let's be honest here when you look at that bench today who aside from Yarmolenko would you have any faith in to come on and change the game. We don't have the depth to cope with a poor run of form from 3 of our attacking midfielders or our central midfielders. — TheWestHamWayCoUk (@WestHamWaycouk) October 19, 2019

Журналіст Sky Sports вважає, що Ярмоленко мав би отримати нагороду "Камбек року", якби така існувала в АПЛ за зразком американського футболу. "Не тільки за те, що оговтався від паскудної травми Ахілла і забив після цього 3 голи в АПЛ. Він також повернув футболки з довгими рукавами, наче бос".

The Premier League doesn't do "Comeback of the Year" awards like the NFL but if they did it should go to #WHUFC's Andriy Yarmolenko. Not only has recovered from a nasty Achilles injury by scoring three PL goals, he's also bringing back the long sleeve football shirt like a boss. pic.twitter.com/zGD3irG6Um — Anton Toloui (@SkyAnton) October 21, 2019

Уболівальники Вест Хем Юнайтед розмірковують над зміною тактичною побудови команди Пеллегріні. Схему з 3-ма центрбеками і двома форвардами називають кращою за "це лайно 4-1-4-1, яке є зараз". У ній знайшлося місце і для Ярмоленка, хоча на дещо незвичній позиції нападника.

Personally like this a lot more than the bullshit 4141 we run!!



Haller, Jovic, Rebic ️Haller, Yarmo, Anderson



Only concerns I have are with Noble playing B2B but better than playing Noble as an attacking midfielder like Pellegrini does now! https://t.co/zCwSdJftdL pic.twitter.com/sdS2D6cek5 — West Ham USA (@USAWestHamUSA) October 20, 2019

А тим часом у рейтингу сили гравців Вест Хема, який змінюється з кожним зіграним матчем, портал Football.London розмістив Ярмоленка на високій 3-й позиції. Лише найкращий бомбардир лондонців Себастьян Аллє, "без голів якого команда пішла б в нікуди", та фундаментальний півзахисник оборонного плану Деклан Райс розташувалися вище. "Те, що його залишили в запасі на Гудісон Парк, сприйняли з насмішкою. Не стало сюрпризом, що вже після 45 хвилин паузи Ярмоленко вийшов на поле, адже гості мучилися в Ліверпулі".

| Yarmolenko has scored 50% of his shots on target so far this season (3) #WHU pic.twitter.com/vT1pUd85DZ — COYIrons (@COYIrons_com) October 17, 2019

Конкуренти Андрія значно відстають: Снодграс не зіграв утретє поспіль (16-й рядок), 25-мільйонний новачок Форналс "знову неефективний і викликає занепокоєння" (13-й), а Феліпе Андерсон взагалі опустився з 4-го місця на 9-е, стаючи корисним лише у відборі, але не там, де його потребують найбільше. У матчі ж з Шеффілд Юнайтед, схоже, лише форс-мажор може завадити Ярмолі вийти у старті.

Більшість фанатів Вест Хема (66%) вважають, що саме українець заслужив своїм виходом проти Евертона повернення в основу. Гравець, який цього сезону АПЛ перетворює в гол кожен другий удар у площину воріт, мав би забити в суботу на лондонському Олімпійському, адже в Ліверпулі вже не використав одну спробу, пробивши зі штрафного.

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