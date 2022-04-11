"До последнего утверждал, что не уеду из Мариуполя. Мне и родители из Ирпеня говорили, что нужно ехать. Я отвечал, что все будет нормально, я останусь. У родителей дом сгорел. Они сейчас в Германии. Мама успела всех вывезти 3-4 марта.

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Как выжили? Очень тяжело. Не было ни воды, ни света, ни связи. Затем отключили газ. Я переехал к своей двоюродной сестре, у нее мужчина на складе пшена работал. Они смогли немного запастись. На это жили. Воду, слава Богу, набирали в колодце где-то в километре от нас, на костре нагревали и так готовили.

Когда я уезжал, я насмотрелся такого... Люди без голов лежали, без ног и рук. Выезжали через Тополинку. Половина мостов была взорвана, половина – заминированы. Люди проложили через мост дощечки и железки, чтобы машины могли проехать. Выезжал из города около двух часов: чуть ли не каждые 15 метров был блок-пост "днровский". Там все было в "ДНР". Всего дорога от Мариуполя до Запорожья заняла два с половиной дня.

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У меня татуировка на руке и на теле. Они меня на каждом блокпосту полностью раздевали, искали свастику. Сначала, когда уезжал из Мариуполя, было страшно. Непонятно было, куда ехать, кто стоит, и что они могут сделать. Постепенно немного привык. Страшнее всего было, когда проезжали дорогу заминированную. Говорили ехать только по пути, потому что влево или вправо можно взорваться. За это переживал больше всего. Потому что людей еще вез. Было немного страшно. А к тому, что докапывались типа "покажите багажник, что везете", я привык.

Моего дома сейчас нет. Ни в Ирпене, ни в Мариуполе. Все сгорело. Попали снарядами. Хочется, чтобы война скорее закончилась, чтобы наша страна одержала победу, а эти твари были изолированы от всего общества. Это изверги какие-то. Так нельзя поступать. Мы видим по всей Украине, что происходит. И мы еще не видели даже половины того, что в Мариуполе. Надеюсь, мы скоро победим и все будет хорошо", – поделился Быковский в интервью UA-Футбол.

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